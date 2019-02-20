شاهد.. الداخلية يقلص الفارق ويسجل هدفه الأول في الأهلي

كتب : أحمد البادي

تمكن فريق الدخلية من تقليص الفارق أمام الأهلي لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام

بينهما، على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الــ23 من الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سعيد أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة أيمن أشرف لمهاجم الداخلية.

شاهد هدف الداخلية :