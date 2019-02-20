طارق سليمان يطمئن على الشناوي عقب نهاية الشوط الأاول

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حرص طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر عقب نهاية الشوط الأول منمباراته أمام الداخلية.
وعقب إطلاق محمود البنا حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء ذهب سليمان إلى الشناوي للاطمئنان عليه، خاصة
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