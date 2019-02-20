- 1/2
- 2/2
أعلن ماسيليمانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل الفريق أمام أتلتيكو مدريد، والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً،على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل الفريق اليوفي لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: تشيزني
في الدفاع: دي تشيليو، كليني، بونوتشي، أليكس ساندرو
في خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، بليز ماتويدي
في الهجوم: باولو ديبالا، ماريو مانذروكيتش، كريستيانو رونالدو
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.