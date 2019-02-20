جريزمان وكوستا في هجوم أتليتكو أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

أعلن ديجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في اللقاء الذي يقام في تمامالعاشرة مساءً، على ستاد واندا ميتروبوليتانو، في إطار ذهاب دور الــ16 بدوري أبطال
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :
حراسة المرمي : أوبلاك
خط الدفاع : جيمينيز، جودين،فيليبي لويس، خوانفران
خط الوسط : كوكي، توماس، رودري، ساؤول
خط الهجوم: دييجو كوستا، جريزمان.
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