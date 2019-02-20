الأهلي يكتفي بهدفين في مرمى الداخلية بالشوط الأول

كتب- صبري حافظ:

تقدم فريق الأهلي على الداخلية بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمع الفريقين، بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي محمد هاني والنيحيري جونيور أجاي في الدقيقتين 20 و38 في شوط جاء لصالح الأحمر منذ البداية ، ساعده استسلام المنافس بعد الهدف الأول.

الشوط الأول

على غير المتوقع ..بدأ اللقاء حذرا دون ضغط أحمر لتحقيق فوز مبكر في محاولة

لغستدراج المنافس رغم إمتلاكه للكرة وسط الملعب وحول منطقة الجزاء.

مع مرور الوقت بدأ الضغط الأحمر، ومحاصرة دفاعات الداخلية الذى ارتد معظم مدافعيه للخلف لمواجهة المحاولات الحمراء.

هدف احمر في الدقيقة 20 ومن هات وخد بين محمد هاني الى عمر السوليه تصل الكرة لهاني المنفرد يضع الكرة على يسار

الحارس لحظة تقدمه مسجلا هدف التفوق.

زاد ضغط الاهلي بعد الهدف ويتقدم معلول ويلعب عرضية تمر من الجميع ويشتت الدفاع الشرطي.

تلاشت اى محاولة هجومية للداخلية وينفرد جيرالدو داكوستا ويسدد بيسراه بعيدا عن القائم.

هدف ثاني

في الدقيقة 38 ومن جملة ملعوبة يسارا تصل لهلي معلول يلعب عرضية يحسن استقبالها النيجيري جونيور اجاي ويراوغ بخداع المدافع وينفرد ويضع في المرمى مسجلا هدف ثاني للأحمر.

هدأ رتم اللقاء بعد هدف الاهلي الثاني وأنحصرت الكرة في منتصف الملعب بعد إطمئنان الفائز بتقدمه المريح.