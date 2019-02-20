اونلاين | يلا شوت لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا - اون لاين

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يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا

كورة اون لاين مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر فيستعد فريق أتلتيكو مدريد من أجل هذه المباراة الثقيلة التى ستكون على أرضه وامام الألاف من جماهير الأتلتى حيث يستعد أكثر من ستون ألفا من جماهير الفريق الأسبانى من أجل الدخول لهذه المباراة وتشجيع فريقهم الذى بالتأكيد سيكون له رأي مهم فى هذه المباراة نظرا لكونها هامة ولكونها امامهم لكن الرأي الأخر سيكون للسيدة العجوز التى تدرك كم هي فى شبابها الذى حصدت به بطولة السوبر الإيطالى قبل أسابيع قليلة بالأراضى السعودية لكنها بالتأكيد ستكون محدودة الأفعال على هذا الملعب نظرا للدور الدفاعى الذى سيقوم به دييجو سيميوني حيث سيعتمد الفريق على الهجمات المرتدة بكل تأكيد لكن لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به هذا المدرب المخضرم.

يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة كريستيانو رونالدو يوفنتوس واتلتيكو اليوم مباشر ويذكر أيضا أن هذه المباراة سيكون لها صحوة غير عادية وذلك لكون رونالدو طرفا فيها حيث أنه يعلم خبايا هذا الفريق فهذه المباراة ليست الأولى له امام هذا الفريق فقد خاض اللاعب مباريات عديدة للغاية لمدة تكاد تفوق التسعة سنوات وفى كل موسم تقريبا مباراتين أو ثلاثة مع فريقه السابق ريال مدريد الذى سبق وانتصر على الفريق المدريدي الأخر قبل أيام قليلة بالديربى لكن الليلة اللقاء بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دورى الأبطال مشاهدة مباراة اليوفى واتلتيكو مدريد مباشر لايف.

يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا

فهذه المباراة لن تخلو من الاهداف فهي غير مباريات الأمس التى انتهت جميعها بالتعادل السلبى حيث فقد فريق ليفربول أفضلية التسجيل على أرضه امام المنافس وهو الأمر ذاته لفريق ليون الفرنسى لذا فإننا سنعلم الليلة أمورا كثيرة فى مباراة اليوفى والأتلتى التى سيكون بها متابعين أكثر من أى مباراة ماضية لأنها بالفعل قمة دور ال16 من دورى أبطال أوروبا.

يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا

فتتكون قائمة يوفنتوس المتوجه صوب ملعب الأتلتيكو من:

تشيزني وبيرين وبنسوليو فى حراسة المرمى.

دي تشيليو وبارزالى وكاسيرس وكيليني وبونوتشى وروجانى وسبينازولا وساندرو فى الدفاع.

اما فى الوسط كلا من: ماتويدي وايمرى كان وبنتاكور وبيانيتش.

وفى الهجوم: دي بالا ورونالدو وماريو ماندوكيتش ومويس وبيرناردسكى.

يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 20-2-2019 في دوري أبطال أوروبا

موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

سيكون توقيت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء "20/2/2019" فى تمام الساعة "22:00" العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "23:00" الحادية عشر مساءا.