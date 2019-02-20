اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة. في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

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