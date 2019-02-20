اونلاين | رابط شغال بدون تقطيع مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر Atletico Madrid vs Juventus الأسطوره Livehd7

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يلا شوت أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر – yalla shoot تختتم مباريات ذهاب دور ال16 في بطولة دوري الأبطال الأوروبي يوم الأربعاء 20/2/2019، يلا كورة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس – yallakora ويستضيف فريق أتليتكو مدريد منافسه يوفنتوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ويسعى أتلتيكو لحسم معركة الذهاب لصالحه وحصد الكارت الرابح الأول، بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس هاي كورة – hihi2 بينما يأمل يوفنتوس في تحقيق انتصار أو الخروج بالتعادل بأقصى تقدير التعويض في الإياب.

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