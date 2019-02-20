اونلاين | يلا شوت LiveHD7 البداية.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت LiveHD7 البداية.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، ذهاب دور ال16، الأتلتيكو علي ملعبه وبين جماهيره في إسبانيا يسعي لإستدراج السيدة العجوز، والإيقاع بها في أسلوب لعب سيموني الذي سيكون علي ملعبه بشكل متوازن بين الهجوم والدفاع من أجل الخروج من المواجهة منتصراً ولكن بدون أهداف في مرماه، حتي لو خرج اللقاء بالتعادل، ولكن يفضل المدرب أن يكون سلبياً، فهل ينجح في إحراز نتيجة في صالحه، من أجل الذهاب إلي إيطاليا لتحقيق نتيجة آخري جيدة ومفاجأة اليوفي.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر

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تنتظر الجماهير الاستوديو التحليلي بعد قليل

ستحاول أولاد السيدة العجوز العودة إلي إيطاليا بالفوز ، قبل مباراة العودة التي تنتظرها الجماهير في شهر مارس القادم.

نتعرف علي قائمة فريق اليوفي والتي سيقودها النجم العالمي رونالدو ، و هي مكونة من 21 لاعباً لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد.