رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على الداخلية بثلاثة مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثلاثية النادي الأهلي عن طريق كلاً من؛ محمد هاني وجونيور آجايي وجيرالدو بينما سجل أحمد سعيد أوكا هدف الداخلية الوحيد في المباراة.

وبهذه النتيجة؛ يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 45 بالمركز الثاالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري بينما الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وسيكون النادي الأهلي على موعد مع مباراة قوية ضد الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري المصري، وبعدها سيخوض الأحمر مباراة نارية أمام بيراميدز في كأس مصر يوم الخميس 28/2/2019.