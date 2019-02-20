رياضة | الأهلي "يفلت" من كمين الداخلية ويشعل المنافسة على صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي "يفلت" من كمين الداخلية ويشعل المنافسة على صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزه السابع على التوالي بعدما تخطى ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبوت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي واعتمد الفريق الأحمر على انطلاقات الثنائي جيرالدو دا كوستا وحسين الشحات، حيث كانت أول الفرص بتمريرة عرضية من محمد هاني في الدقيقة ٤ أبعدها دفاع الداخلية، ثم كرة أخرى من أيمن أشرف في الدقيقة ٨ سددها أعلى عارضة محمد صبحي.

واحتسب حكم اللقاء محمود البنا ركلة حرة مباشرة للأهلي في الدقيقة ١٥ لعبها علي معلول بعيدة عن رأس سعد سمير وأيمن أشرف.

وفي الدقيقة ٢٠ انطلق محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي ومرر كرة إلى عمرو السولية الذي مررها له بينيه داخل منطقة الجزاء، ليضعها هاني بكل سهولة داخل المرمى معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.

عقب الهدف مباشرة مرر حسين الشحات كرة عرضية كادت أن تغالط الحارس محمد صبحي لكنها مرت بسلام على مرمى الداخلية.

وفي الدقيقة ٢٨ راوغ جيرالدو دا كوستا محمد شديد مدافع الداخلية ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت لناصر ماهر الذي مررها إلى حسين الشحات ومنه إلى عمرو السولية ليسدد كرة قوية أعلى عارضة الحارس محمد صبحي لتضيع على الأهلي فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ومرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها الأنجولي جيرالدو برأسه في الدقيقة ٣٢ خارج مرمى الداخلية، تلاها رأسية أخرى من جونيور أجاي لكنها مرت بسلام على مرمى محمد صبحي.

وفي الدقيقة ٣٧ مرر حسين الشحات كرة بينية إلى جيرالدو الذي راوغ مدافعي الداخلية ووضع الكرة بغرابة خارج مرمى الداخلية.

ومع حلول الدقيقة ٣٨ نجح جونيور أجاي في إضافة الهدف الثاني للأهلي، بعدما تلقى كرة بينية من علي معلول رواغ بها مدافع الداخلية ووضعها داخل الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد لينتهي على واقع تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني ظهرت نية فريق الداخلية الهجومية، حيث احتسب حكم القاء ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها أحمد أوكا بعيدة تماما عن مرمى محمد الشناوي.

ورد الأهلي بانطلاقة لمحمد هاني الذي تلقى كرة بينية من حسين الشحات مررها الظهير الأيمن عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بين أحضان محمد صبحي حارس الداخلية.

ومع حلول الدقيقة ٥٢ راوغ علي معلول ظهير أيسر الأهلي مدافع الداخلية محمود شديد بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء لكن كرته العرضية أمسكها محمد صبحي، ليرد إبراهيم أبو اليزيد بتصويبة قوية ذهبت في يد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف ثالث محقق للأهلي بعدما تلقى تمريرة حريرية من ناصر ماهر داخل منطقة جزاء الداخلية في الدقيقة ٦٠ تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

واستمرت هجمات الأهلي على مرمى الداخلية، حيث مرر حسين الشحات كرة داخل منطقة الجزاء لجيرالدو دا كوستا سددها قوية لتذهب بين أحضان محمد صبحي.

وفي الدقيقة ٦٦ قرر لاسارتي الدفع بأول أوراقه من على دكة البدلاء، بإشراك كريم نيدفيد بدلا من هشام محمد لتنشيط خط وسط الفريق الأحمر.

واحتسب محمود البنا حكم اللقاء في الدقيقة ٦٨ ركلة حرة مباشرة لصالح فريق الداخلية من على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها إسلام جابر في الحائط دون أي خطورة على محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٧١ احتسب البنا ركلة جزاء لصالح الداخلية سددها أحمد أوكا داخل الشباك مقلصا النتيجة ومحرزا الهدف الأول للضيوف.

بعد الهدف قرر علاء عبد العال زيادة القوة الهجومية لفريقه بالدفع بحسام باولو بدلا من إسلام جابر.

وسدد أحمد أوكا كرة قوية من داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة ٧٧ لكن أقدام أيمن أشرف حولها لركلة ركنية.

وسدد حسام باولو كرة قوية على مرمى محمد الشناوي لكنها مرتب بقليل بجوار القائم الأيمن للفريق الأحمر، ليدفع لاسارتي بأخر تغييراته في الدقيقة ٨٢ بالدفع بحمدي فتحي بدلا من ناصر ماهر للسيطرة على وسط الملعب في الدقائق الأخيرة.

وحرم القائم الأيسر لمحمد صبحي الأهلي من الهدف الثالث، بعدما تصدى لتسديدة قوية من جيرالدو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٨٥.

وفي الدقيقة ٩٠ مرر كريم نيدفيد تمريرة بينية رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليمررها لجيرالدو دا كوستا ويضعها داخل المرمى محرزا الهدف الثالث للأهلي.

ومرر الوقت الضائع دون جديد على واقع النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٤٨ نقطة في المركز الثالث خلف بيراميدز الي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الفريق الأحمر، بينما تجمد رصيد عند ٢٢ نقطة محتلا المركز الرابع عشر.