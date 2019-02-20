رياضة | طنطا يحل ضيفا علي تلا من أجل مواصلة انتصاراته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يحل ضيفا علي تلا من أجل مواصلة انتصاراته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق مركز شباب تلا غدا الخميس، نظيره طنطا بالجولة 19 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

حيث يخوض طنطا المباراة أملا في الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات وتصدر المجموعة، بعد الفوز علي كفر الشيخ بالجولة الماضية.

بينما يأمل تلا بقيادة عماد سرور، في الخروج من المباراة بنتيجة جيدة، بعد التعادل مع فاركو بالمباراة الاخيرة، في عقر داره تعادلا بطعم الفوز.

سبق للفريقان أن جمعهما 18 مواجهة من قبل، اخرهما مواجهة الدور الاول والتي انتهت بفوز طنطا بهدفين مقابل هدف.

وفي نفس السياق حشد "أيمن المزين" 20 لاعبا للمباراة وهم اسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد حسام، ومحمد الشاذلي، وأحمد فوزي، وباسم عبدالعزيز، وحسين رمضان، ونادر فؤاد، وحسام غالي، وعلاء البدري، اسامة مرعي، ومحمود مكي، وأحمد قطاوي، وخالد أبو ذيادة، وإسماعيل بامبا، ومحمد مودي، وكريم اسامة.

بينما ضم "سرور" 18 لاعبا في قائمة الفريق وهم هيثم محمد، ومحمد ماندو، والسيد عبدالغفار، وهشام عبدالرؤوف، وخالد الضبع، واسلام علم الدين،. محمد رحرح، ومحمد ملهط، واسامة رمضان، ومحمد المراكبي، وأحمد بيكو، ومحمد كمال، وياسر رضا، وعطية النشوي، وسعيد النيداني، وسعيد المشد، وبلية، ونانا فيدال.

يحتل طنطا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يأتي تلا في المركز ال13 برصيد 10 نقاط.