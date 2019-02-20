رياضة | الأهلي يضرب الداخلية بثنائية في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضرب الداخلية بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الداخلية متقدما بهدفين نظيفين في المباراة المقامة على ستاد بتروسبوت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي واعتمد الفريق الأحمر على انطلاقات الثنائي جيرالدو دا كوستا وحسين الشحات، حيث كانت أول الفرص بتمريرة عرضية من محمد هاني في الدقيقة ٤ أبعدها دفاع الداخلية، ثم كرة أخرى من أيمن أشرف في الدقيقة ٨ سددها أعلى عارضة محمد صبحي.

واحتسب حكم اللقاء محمود البنا ركلة حرة مباشرة للأهلي في الدقيقة ١٥ لعبها علي معلول بعيدة عن رأس سعد سمير وأيمن أشرف.

وفي الدقيقة ٢٠ انطلق محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي ومرر كرة إلى عمرو السولية الذي مررها له بينيه داخل منطقة الجزاء، ليضعها هاني باتقان داخل المرمى معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء. عقب الهدف مباشرة مرر حسين الشحات كرة عرضية كادت أن تغالط الحارس محمد صبحي لكنها مرت بسلام على مرمى الداخلية. وفي الدقيقة ٢٨ راوغ جيرالدو دا كوستا محمد شديد مدافع الداخلية ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت لناصر ماهر الذي مررها إلى حسين الشحات ومنه إلى عمرو السولية ليسدد كرة قوية أعلى عارضة الحارس محمد صبحي لتضيع على الأهلي فرصة تسجيل الهدف الثاني. ومرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها الأنجولي جيرالدو برأسه في الدقيقة ٣٢ خارج مرمى الداخلية، تلاها رأسية أخرى من جونيور أجاي لكنها مرت بسلام على مرمى محمد صبحي. وفي الدقيقة ٣٧ مرر حسين الشحات كرة بينية إلى جيرالدو الذي راوغ مدافعي الداخلية ووضع الكرة بغرابة خارج مرمى الداخلية. ومع حلول الدقيقة ٣٨ نجح جونيور أجاي في إضافة الهدف الثاني للأهلي، بعدما تلقى كرة بينية من علي معلول رواغ بها مدافع الداخلية ووضعها داخل الشباك. ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد لينتهي على واقع تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

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