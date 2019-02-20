كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الأساسي أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي : حراسة المرمى : اوبلاك. خط الدفاع : خوانفران - جودين - خيمينز - فيلبي لويس. خط الوسط : رودريجو - توماس بارتي - ساوؤل - كوكي. خط الهجوم : جريزمان - دييجو كوستا.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد الأساسي أمام يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.