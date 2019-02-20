رياضة | المنيا يختتم تدريباته على ملعب الأسيوطي استعدادًا لمواجهة "الفيوم" غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يختتم تدريباته على ملعب الأسيوطي استعدادًا لمواجهة "الفيوم" غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، استعداداته لمواجهة فريق الفيوم، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 19 بالدوري الممتاز ب.

وقال ابراهيم صدقي المدير الفني للمنيا إن الفريق خاض تدريبًا خفيفًا، عصر اليوم على ملعب الأسيوطي الذي تقام عليه المباراة بين الفريقين في الثانية والنصف ظهر غدًا، من أجل تهيئة اللاعبين وتكيفهم مع الملعب، مشيرًا إلى أن فريق الفيوم من الفرق العنيدة والتي تقدم مباريات قوية ، وجميع الفرق تسعى لتحسين موقفها في الدور الثاني. وأكد صدقي على ضرورة أن يحسم اللاعبون سيطرتهم على المباراة من البداية، واحراز الأهداف حتى لا يتعثرون في الدقائق الأخيرة. واصطحب المدير الفني للمنيا 18 لاعبًا لمعسكر المباراة، وضمت القائمة كل من: محمد حسانين، عبد الكافي رجب ( حراس مرمى ) ، وليد اوشا، برسوم، احمد رضا، محمود شعلان ، محمد عبد القادر ، ايمن ناصر ، محمد شديد ، مصطفى شعبان ، محمود حرشة ، محمود سمير ، اسلام عادل ، عمرو عثمان ، أحمد منصور ، محمد عبد السميع ، عادل رجب ، محمد سومة. بينما يغيب عن المباراة صاع الألعاب أحمد عصام لحصوله على ثلاث انذارات، وكذلك مهاجم الفريق حسام حسن والذي أصيب بتمزق جزئي في العضلة الضامة في المباراة الماضية أمام سوهاج. يذكر أن المنيا يتحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل فريق الفيوم المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

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