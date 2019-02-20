رياضة | ليدرز يتعادل مع بيراميدز 2002 بدورى بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليدرز يتعادل مع بيراميدز 2002 بدورى بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليدرز مواليد 2002 تعادلا إيجابيا أمام ضيفه بيراميدز بنتيجة 3×3 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف بدورى منطقة بنى سويف لكرة القدم. واحرز اهداف ليدرز الرياضى الثنائى المتألق طاهر محمد ( هدفين ) ومحمد ضيف الله هدف وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد ربيع ياسين وعاونه الثنائى كريم سيد شلبي وحسام شعبان. بهذه النتيجة ضمن الفريقان الصعود لدورى القطاعات. ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عمرو هلال مديرا فنيا و محمد ربيع مدربا لحراس المرمى ورجب الوجيه إداريا والدكتور اسماعيل امين مخطط أحمال و الدكتور محمد نبيل اخصائى اصابات الملاعب وطه عباس مدير شركة ليدرز الرياضى وأكرم جابر رئيس شركة ليدرز الرياضى.

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