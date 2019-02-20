شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إليجري ودييجو سيميوني تشكيل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي. حراسة المرمى: تشيزيني خط الدفاع: جورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، دي تشيليو، أليكس ساندرو خط الوسط: بينتاكور، ميرالم بيانيتش، وبلايس ماتويدي، باولو ديبالا خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وماريو مانزوكيتش. بينما جاء تشكيل الروخي بلانكوس كالأتي. حراسة المرمى: يان أوبلاك خط الدفاع: دييجو جودين، خوسيه خيمينيز، خوانفران، فيليبي لويس خط الوسط: رودريجو، ساؤول نيجويز، كوكي، توماس بارتي خط الهجوم: جريزمان وكوستا صعد أتلتيكو مدريد وصيفًا للمجموعة الأولى بعد أن حصد 13 نقطة، بينما تأهل يوفنتوس متصدرًا للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

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