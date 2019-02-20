شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من أحمد سمير عن المباراة و نادى الزمالك والان مع التفاصيل

صرح اليوم اللاعب أحمد سمير لاعب نادى طلائع الجيش و الزمالك السابق بعد مباراة اليوم و افتتح حديثه قائلا : ( الهدفان تعويض لما حصل لي في الزمالك و رفضت الاحتفال احتراما لجمهور الزمالك فهو بيتى و احترمه)

و استكمل حديثه قائلا : ( الحمد لله علي الهدفين و هما تعويض للظلم الذي حصل لي في الزمالك و اثبات لنفسي لأن لا يوجد ظلم في كرة القدم و ربما الخير لي في مكان اخر غير الزمالك و سابذا اقصي جهدى في أي نادى اتردى قميصه و لست حريزنا علي الهدفين لكن عدم احتفالي كاعتذار لجماهير الزمالك و هو بيتى )

و اختتم حديثه قائلا : ( لعبت حوالي عشر سنين في نادى الزمالك في قطاع الناشئين و فزت بالعديد من البطولات مع الفريق و فخور باللعب للزمالك و لو طلب منى العودة في أى وقت سأوافق بالتأكيد فهو بيتى في الأول و الأخير و فخر لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك )

و استطاع اليوم الاربع نادى طلائع الجيش بقيادة لوك ايميل اقتناص نقطة ثمينة من فم الزمالك المتصدر بقيادة كريستيان جروس بهدفين لك فريق في المباراة التي جمعتهم علي استاد السويس في اطار اجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.