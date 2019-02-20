شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مراقب مباراة طلائع الجيش والزمالك، بإلغاء المؤتمر الصحفي للمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، في الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.
إلغاء المؤتمر بسبب عدم وجود صحفيين داخل القاعة الخاصة بالمؤتمر بملعب الجيش بالسويس.
الزمالك تعادل مع طلائع الجيش ورفع رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وجاء الجيش في المركز التاسع بعد وصوله للنقطة 29.
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