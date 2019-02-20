مايكون بيريرا يخطف قلوب النصراويين

في ظهوره الثاني ضد أجمك الأوزبكي، قدم البرازيلي مايكون بيريرا أداءً لافتًا نال به علامة مرتفعة من رضا النصراويين وإعجابهم.
وكان مايكون بيريرا قد انضم مؤخرًا من غلطة سراي التركي في الفترة الشتوية الماضية، قادمًا بالإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.
وامتاز أداء مايكون بيريرا أمام الأهلي وأجمك الأوزبكي بالانسجام السريع مع زملائه في الدفاع والوسط، حيث لعب المباراة الأولى مجاورًا لمواطنه برونو، وفي المباراة الثانية كان بجانب عمر هوساوي، حيث نجح مع زملائه في تحقيق انتصارين متتالين.
ويملك مايكون بنية جيدة تساعده في مواجهة المهاجمين واستخلاص الكرات الخطرة بالرأس، كما يملك نظرة واسعة للملعب، حيث أشار نقاد لقدرة مايكون الجيدة في بناء هجمات فريقه.
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