الفتح يخطف فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي في الدوري السعودي

خطف نادي الفتح، فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح محمد المجحد الأهداف في الدقيقة 7 ليضع الفتح في مقدمة، فيما عادل مهند عسيري النتيجة للأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
وأحرز المجحد، هدفه الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 90؛ لينتهي اللقاء بفوز الفتح بهدفين لهدف.
ويتلك النتيجة، يرتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما يتجمد رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الرابع.
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