شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجدول الزمني لبطولة الاتحاد السعودي للكارتينج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل ، عن الجدول الزمني لبطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019، والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات، وتنظمها حلبة (FunXtrem) في ميدان ديراب في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 6 أبريل القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذه المناسبة في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض.

وأوضح الأمير خالد بن سلطان، أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والمبادرات المجتمعية في الجوانب الرياضية والتوعوية والتثقيفية، لافتاً أن البطولة تأتي امتداداً لدور الاتحاد في تطوير رياضة السيارات وإيجاد المساحات المناسبة للشباب لممارسة هذه الرياضة بشكل آمن.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن تحظى البطولة بمشاركة متميزة من قِبل محبي وهواة هذا النوع من السباقات، مثمناً في الوقت ذاته دعم الهيئة العامة للرياضة، الأمر الذي سيشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة حلبة (FunXtreme) المهندس محمد الطيب، تاريخ رياضة الكارتينج وأهميتها، مؤكداً أنها القاعدة الأساسية في رياضة المحركات، وتخرج منها العديد من أساطير وأبطال العالم في «الفورمولا 1».

ووصف الطيب رياضة الكارتينج بأنها رياضة الجميع، كونها الأقل كلفة قياساً بغيرها من الرياضات الميكانيكية، وعدم ارتباطها بفئة سنية محددة، حيث يستطيع الجميع ممارستها بدءاً من سن السبع سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة (FunXtreme)، أن سباقات الكارتينج تعطي الشعور لممارسيها بالمتعة والإثارة الحقيقية التي يعيشها المتسابقون في حلبات السباق، مشدداً على دور رياضة الكارتينج في تهذيب السائقين كونها الخطوة الأولى في عالم السيارات، وتساعد على التنشئة الصحيحة للأجيال في هذه الرياضة وتوجههم التوجيه الأمثل لممارستها في الأماكن المخصصة لها.

وفي ذات السياق، عبَّر المهندس عمار القاضي الرئيس التنفيذي في (FunXtreme)، عن أمله بأن تساهم البطولة في اكتشاف المواهب الوطنية، مما سينعكس بشكل إيجابي على رياضة السيارات في المملكة، مؤكداً التزام (FunXtreme) الدائم بالأنظمة والقوانين الدولية في مجال السلامة، وبكافة تعليمات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وثمّن القاضي خلال حديثه، دور وسائل الإعلام في إبراز رياضة الكارتينج في المملكة العربية السعودية، وظهر ذلك جلياً من خلال الاهتمام الإعلامي اللامحدود ببطولة «SWS» العالمية التي استضافتها الحلبة أخيراً، متمنياً أن تحظى بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج بنفس الحجم من الاهتمام، كونها بطولة وطنية تهدف لدعم المواهب الشابة.

ووجه القاضي الشكر للهيئة العامة للرياضة وللاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ولجميع الشركاء وعلى رأسهم شركة ركاء القابضة الراعي الرئيسي للبطولة، واصفاً إياها بالنموذج على إسهاماتها وبصماتها المتنوعة في العديد من المجالات في القطاع الرياضي.

الجدير ذكره، أن جولات البطولة ستقام بدءاً من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتأهل أصحاب أسرع أزمنة لجولة يوم السبت والتي سيتم من خلالها تحديد المتأهلين على لقب البطولة يوم 6 أبريل القادم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على سبعة آلاف وخمسمائة ريال، أما الفائز بالمركز الثالث سيحصل على خمسة آلاف ريال سعودي.