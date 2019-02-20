شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من دييجو سيميونى وماسيمو اليجرى المديران الفنيان لفريقى أتلتيكو مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين المقرر اقامتها فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: خوانفران - خيمينيز - جودين - فيليبى لويس خط الوسط: كوكى - ساؤول - بارتى - رودرى خط الهجوم: جريزمان - كوستا

تشكيل أتلتيكو مدريد يوفنتوس حراسة المرمى: تشيزنى خط الدفاع: دى تشيليو - كيلينى - بونوتشى - اليكس ساندرو خط الوسط: ماتويدى - بيانيتش - بنتانكور خط الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش - ديبالا

تشكيل يوفنتوس

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