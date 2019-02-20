شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الطلائع .. أوباما وبوطيب يقودان الأبيض للتقدم بهدفين لهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نتيجة الشوط الأول من مباراته أمام طلائع الجيش لصالحه بهدفين لهدف وذلك فى المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما وخالد بوطيب فى الدقائق 25 و 30، بينما سجل الطلائع عن طريق احمد سيمر فى الدقيقة 32 من عمر الشوط.

أهدر إبراهيم حسن لاعب الزمالك، فرصة احراز الهدف الأول لفريقه فى شباك طلائع الجيش، بعدما تلقى تمريرة سحرية من يوسف أوباما فيى الدقيقة 15 من عمر المباراة .

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".