شكرا لقرائتكم إشبيليه يكرر انتصاره على لاتسيو ويتأهل لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل إشبيليه الإسبانى لدور الـ 16 من الدورى الأوروبى، بعد انتصاره على لاتسيو الإيطالى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى اياب دور الـ 32 من المسابقة.

وكان إشبيليه قد حقق الفوز ذهابا بهدف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "الأولمبيكو" الأسبوع الماضى.

احرز هدفى إشبيليه، الفرنسى المتألق وسام بن يدر فى الدقيقة 20، وبابلو سارابيا فى الدقيقة 78.

وشهدت المباراة حالتى طرد، بواقع واحدة لكل فريق، فزكويز لاعب إشبيليه فى الدقيقة 60، وآدم ماروسيتش لاعب لاتسيو فى الدقيقة 71.

وستقام غدا الخميس باقى مباريات الإياب لدور الـ 32.



الاحتفال بالهدف الأول

اينزاجى

لقطة من اللقاء

وسام بن يدر