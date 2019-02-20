شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى قبل مواجهة الداخلية: وداعا خالد توحيد (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع لاعبو النادي الأهلى قبل انطلاق مباراة الداخلية لافتة تأبين للكاتب الصحفى والناقد الرياضى الكبير الراحل خالد توحيد الذى وافته المنية أمس الأول خلال أدائه صلاة الظهر بمسجد النادى بالجزيرة. وكتب على اللافتة : "وداعًا خالد توحيد". وترأس خالد توحيد قبل وفاته قناة النادى الأهلى، بخلاف أنه رئيس تحرير الأهرام الرياضى وله تاريخ طويل مع الصحافة الرياضية ما جعله أحد نجوم النقد الرياضى فى مصر والوطن العربي. ويلتقى الاهلي نظيره الداخلية فى المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز والمقامة على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

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