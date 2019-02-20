شكرا لقرائتكم أيمن يونس: جروس "محتاج يبص لنفسه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أيمن يونس نجم مصر والزمالك السابق، عن استيائه من فكر السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للأبيض، خاصة فى الشوط الثانى من كل مباراة يقودها.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز.

أضاف يونس خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" أن جروس لا يمتلك فكر فى الشوط الثانى، ودائمًا يكتفى بإجراء تبديلان فقط، بالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ عن الشوط الأول، قائلاً: "جروس لازم يبص على نفسه الأول ويشوف بيعمل إيه قبل ما يبص على اللاعبين".