شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى للزمالك: "عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخرت جماهير النادي الأهلى من الزمالك عقب انتهاء الشوط الأول من مباراته المارد الأحمر أمام الداخلية فى الدورى الممتاز. ورددت الجماهير هتافات : " كدا كدا يا زمالك الدوري فالجزيرة .. عامل فيها بطل وهو بتاع بليله ". وتقدم النادى الاهلي بهدفين فى الشوط الأول أحرزهما محمد هاني وجونيور أجايي، بينما سقط الأهلى فى فخ التعادل الايجابي بهدفين أمام طلائع الجيش.

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