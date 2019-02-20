شكرا لقرائتكم رئيس برشلونة السابق: حطمت الرقم القياسي في الحبس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن سخطه من بقائه 637 يوما في الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامه بالتورط في جريمة غسل أموال والانضمام لمنظمة إجرامية، مؤكدا أن التحدث عن إمكانية هروبه من السجن أمر سخيف في ظل التشديد الأمني المفروض عليه وتجميد أرصدته البنكية.

وقال روسيل في تصريحات للشبكة الإذاعية لإقليم كتالونيا (راك1): أنا بريء مئة بالمئة، لا توجد قضية، أنا في الحبس الاحتياطي، لماذا يقولون إنني سأهرب؟ هذا أمر سخيف، عائلتي كلها هنا، لقد قاموا بتجميد أموالي، ليس لدي نقود في الخارج، لقد جمدوا كل شيء، حياتي بأكملها، وليس النقود فقط.

واعترف روسيل أنه يشعر بالسخط بسبب وضعه الحالي، واستطرد قائلا: كل شيء يبدو غير حقيقي بالنسبة للمحامين الذين يدافعون عني، لقد حطمت الرقم القياسي في الحبس الاحتياطي في إسبانيا بسبب جريمة مالية لا يوجد فيها متضرر واحد.

وأكد روسيل أنه لم يدفع أي عمولة للرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، ريكاردو تيكسيرا، وأكمل قائلا: إذا كان هناك من يدعي أنني دفعت شيئا فأنا أكرر ما قلته: ليس هناك قضية، لأن هذا الأمر ليس مناهضا للقانون في البرازيل.