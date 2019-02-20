شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب غدا بدون راحة بعد نقطة الطلائع بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك، مرانه غدا الخميس، بدون الحصول على راحة من أجل الاستعداد لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب والتى سيحضرها 10 آلاف مشجع، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

سيدخل الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو ولا بديل عن الفوز أمام الفريق الأبيض وحصد الثلاث نقاط من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق فى التأهل لربع نهائى البطولة خاصة إن الفريق يحتل حالياً مؤخرة مجموعته بنقطة وحيدة بينما يحتل نصر حسين داى الجزائرى المركز الأول بالمجموعة بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 3 نقاط.

كان الزمالك قد تعادل اليوم مع طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.