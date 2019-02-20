شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلى يهدر فرصة بـ"أربعة أرواح" أمام مرمى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر الأهلي فرصة إحراز الهدف الثانى فى مرمى الداخلية، بعدما مرر على معلول كرة لجيرالدو ثم مررها عرضية لجونيور أجايى ومنه إلى ناصر ماهر، ثم عمرو السولية الذى سددها بعيدًا عن المرمى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الأسبوعه 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم الأهلى على الداخلية بهدف محمد هانى فى الدقيقة 20، ويعد أول أهدافه هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني، الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو، الهجوم : حسين الشحات واجاي.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.