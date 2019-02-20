شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..30 دقيقة ..الأهلى يتقدم على الداخلية بهدف محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة تقدم الأهلى على فريق الداخلية بهدف فى اللقاء المقام باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز فى الثامنة مساء اليوم.

أحرز هدف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء بعد تمريرة بينية من عمرو السولية.

الدقيقة 17 تعود السيطرة للأهلى ويلعب معلول كرة أرضية لجيرالدو الذى يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 18 ركنية للأهلى يخرجها محمد صبحي حارس المرمى .

الدقيقة 18 خروج احمد رفاعى لاعب الداخلية ونزول كريم خميس.

الدقيقة 19 أولى أهداف الأهلى بعد توغل محمد هاني يلعبها لعمرو السولية الذى يمررها لهانى الذى يحرزها بمهارة أرضية معلنا عن الهدف الأول للأهلى.

الدقيقة 20 تمريرة طويلة من حسين الشحات تخدع محمد صبحي وتخرج لضربة مرمى.

يستمر الأهلى فى الإستحواذ على الكرة ويعتمد على العرضيات الطويلة لكن دون خطورة.

الدقيقة 27 ينجح جيرالدو فى المرور ببراعة من الجبهة اليسرى ويلعب عرضية تصل لأجاي يمررها للشحات ثم ناصر ماهر وتمريرة أخيرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء يسددها قوية تعلو العارضة.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو

الهجوم : حسين الشحات واجاي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – حمدي فتحي - ياسر إبراهيم – أحمد حمودي - مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد "نيدفيد".

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

وضم تشكيل الداخلية كلا من :-

محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

ويجلس علي دكة البدلاء :-

كريم خميس – محمود ربيع القط – محمد جمال – حسام باولو – محمود حمدي – سمير فكري – أحمد جودة.

هدف محمد هاني