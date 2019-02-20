شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: جروس "عقيم" فى الشوط الثانى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن يونس نجم مصر والزمالك السابق، عن استيائه من فكر السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للأبيض، خاصة فى الشوط الثانى من كل مباراة يقودها.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز.

أضاف يونس خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" أن جروس لا يمتلك فكر فى الشوط الثانى، ودائمًا يكتفى بإجراء تبديلان فقط، بالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ عن الشوط الأول، قائلاً: "جروس لازم يبص على نفسه الأول ويشوف بيعمل إيه قبل ما يبص على اللاعبين".