شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هانى يفتتح أهداف الأهلى أمام الداخلية فى الدقيقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح محمد هانى أهداف النادى الأهلى أمام الداخلية فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الأسبوعه 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بجملة فنية جميلة ضربت دفاعات الداخلية الحصينة.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني، الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو، الهجوم : حسين الشحات واجاي.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.