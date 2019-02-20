- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول بعثة بطل الجزائر لمطار القاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ لحظات بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى على رأسهم طارق عرامة المدير الرياضى للنادى مطار القاهرة الدولى .
يأتى ذلك ، ضمن برنامج الفريق التحضيرى لمباراته أمام الإسماعيلى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الــ3 من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكان فى استقبال البعثة عدد من مسئولى النادى الإسماعيلى فى مقدمتهم سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة.
ومن المقرر أن تغادر البعثة بعد قليل لمقر الاقامة بالاسكندرية.
فريق قسنطينة الجزائرى
فريق قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة
فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة
فريق قسنطينة الجزائرى فى القاهرة لمواجهة الإسماعيلي
فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة
فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة
فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة
فريق قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة
فريق قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. وصول بعثة بطل الجزائر لمطار القاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.