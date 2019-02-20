مصراوي - كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني مسؤول عن ملابسات وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، عقب احتجازه داخل قسم شرطة الهرم.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إنه تم حجز خالد أبو تريكة داخل حجز قسم الهرم؛ لوجود أحكام صادرة ضده في قضايا مخالفات مباني دون تحديد عددها.
أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن "خالد" كان قد أجرى عملية قلب مفتوح، وشعر بحالة إعياء شديدة أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لإنقاذه، لافتا إلى أنه تم عمل إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة أملا في إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه...
كانت هذه تفاصيل خبر انعاش قلبي لمدة 40 دقيقة.. مصدر يكشف تفاصيل وفاة نجل عم أبو تريكة بعد حجزه بقسم الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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