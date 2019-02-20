عودة سعد وجيرالدو لتشكيل الأهلي أمام الداخلية

مصراوي _ كتب ـ رمضان حسن: أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الداخلية، في الثامنة مساءً على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي. ويحل الأهلي المركز...

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