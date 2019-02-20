بكاء أحمد سمير عقب تسببه في تعثر الزمالك "فريقه الأسبق"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصوير ـ فريد قطب:

"سعيد بتسجيلي الهدف ولكن حزين لأجل الجمهور فأنا ابن الزمالك لعبت بصفوفه 10 سنوات وحصلت على بطولتين".. بهذه الكلمات علل لاعب طلائع الجيش أحمد سمير، عدم احتفاله بهدفيه أمام القلعة البيضاء وبكائه عقب نهاية المباراة.

وسقط أحمد سمير عقب المباراة التي جمعت فريقه بالزمالك على أرضية الملعب باكيًا عقب تسجيله هدفي التعادل أمام القلعة البيضاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تقدم مبكرًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول ثم أضاف خالد بو طيب الهدف الثاني في الدقيقة 30 قبل أن يقلص أحمد سمير النتيجة في الدقيقة 32 ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة 87.

وسبق لأحمد سمير، اللعب لصالح الزمالك قادمًا من الداخلية في الانتقالات الصيفية 2014؛ حيث حصد معه بطولة الدوري قبل أن يخرج معارًا منه لصفوف الإسماعيلي، المصري ثم بيع نهائي لوادي دجلة الذي انتقل منه لصفوف الاتحاد السكندري فطلائع الجيش.

وخلال الموسم الجاري، سجل اللاعب صاحب الـ 24 سنة، مع فريقه طلائع الجيش بالموسم الجاري 2018/2019 هدفين وصنع هدف قبل مباراة الزمالك.