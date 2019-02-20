- 1/2
- 2/2
تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة شالكة ومانشستر سيتي والتي تنطلق، في العاشرة من مساء اليوم الاربعاء، على ملعب فيلتينس ارينا، فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.
ويتسلح مانشستر سيتى بروح معنوية عالية، بعد أن عاد مرة أخرى للمنافسة على لقب الدورى الإنجليزى إذ يحتل المركز الأول برصيد 65 نقطة، بنفس عدد النقاط معليفربول الوصيف، علمًا بأن الريدز لعب مباراة أقل.
كما تجاوز السيتزينز تحت قيادة مدربهم بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق، عقبة مهمة حيث حقق فوزًا سهلاً على نيوبورت كاونتى، بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزى، ليبلغ الفريق ربع نهائى المسابقة.
وينتظر أن يعتمد بيب على تشكيل مكون من: إيديرسون فى حراسة المرمى، وخط الدفاع: والكر، ستونز، لابورتى، زينشينكو، وخط الوسط: فيرناندينيو، دى بروين، جندوجان، وخط الهجوم: بيرناردو سيلفا، ستيرلنج، أجويرو.
فى المقابل، يسعى شالكه لأن يكون مفاجأة النسخة الحالية وإقصاء العملاق الإنجليزى مستفيدًا من إقامة المباراة الأولى على ملعبه وبين جماهيره، خاصة بعد أن تأهل عن المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة رفقة المتصدر بورتو، وأثبت قدرته على مواصلة مسيرته بالبطولة.
شاهد مباراة شالكة ومانشستر سيتي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة شالكة ومانشسترسيتي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.