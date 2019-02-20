شاهد.. مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس والتي تنطلق، في العاشرة من مساء اليوم الاربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

ويحل السيدة العجوز وصيف نسختى 2015 و2017، ضيفًا على الروخى بلانكوس وصيف نسختى 2014 و2016، فى مباراة يراها البعض نسخة مصغرة من نهائى النسخة المثيرة الحالية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات السيدة العجوز فى المجموعة الثامنة رفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16من البطولة رفقة الشياطين الحُمر بعدما احتل المركز الأول فى المجموعة برصيد 12 نقاط، فبعد أن خاض الفريق 6 مباريات فى دور المجموعات، استطاع أن يحقق الفوز فى 4 مباريات، وخسر مبارتين فقط.

ويدخل اليوفى لقاء اليوم باحثًا عن تحقيق إيجابية مريحة له قبل لقاء العودة المقرر إقامته فى تورينو يوم 15 مارس المقبل، متسلحًا

بالدفعة المعنوية الهائلة التى يعيشها الفريق المتصدر للدورى برصيد 66 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نابولى أقرب ملاحقيه.

ويتسلح اليوفى بالدون كرستيانو رونالدو، الذى كان سببًا رئيسيًا فى خسارة الروخى بلانكوس للقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات، ويعد أتلتيكو مدريد هو ضحية كريستيانو، فيأتى الروخى بلانكوس بالمركز الثالث من حيث أكثر الأندية تلقيًا للأهداف من الدون، إذ سجل الدون فيهم 22 هدفًا وصنع 8 آخرون خلال 29 مباراة لعبها أمام أتلتيكو مدريد.

وينتظر أن يعتمد ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى ليوفنتوس، على تشكيل مكون من: تشيزنى فى حراسة المرمى، وفي الدفاع: جواو كانسيلو – بونوتشى – كييلينى – دى تشيليو، وفى الوسط: بنتانكور – سامى خضيرة – ايمرى كان،

وفى الهجوم: ديبالا – رونالدو – ماندزوكيتش.

فى المقابل، لن يكون أصحاب الأرض خصمًا سهلاً حيث تنافس أتلتيكو مدريد فى مجموعة قوية أيضًا ضمت كلاً من بوروسيا دورتموند الألمانى وموناكو الفرنسى وكلوب بروج البلجيكى، واستطاع زملاء أنطونيو جريزمان حسم التأهل لدور الـ16 رفقة البوروسيون بعدما حصدوا 13 نقطة، من 4 انتصارات، وتعادل وخسارة، وسيسعى الروخى بلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو.

وسيدخل أتلتيكو مدريد المباراة باحثًا عن تحقيق عدة أهداف، أولها محاولة خطف بطاقة التأهل مبكرًا واستغلال عامل الأرض والجمهور، لاسيما وأنه سيخوض مباراة الإياب فى أليانز ستاديوم بتورينو.

فيما سيبحث الروخى بلانكوس عن الانتقام من كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، وهداف يوفنتوس الحالى، خاصة أنه كان سببًا فى إحراج أتلتيكو فى عدة مناسبات على مدار السنوات الأخيرة.

وينتظر أن يعتمد الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتليتكو مدريد، يان أوبلاك فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع: أرياس، خيمينيز، جودين، فيليبى لويس، وفى الوسط: ساؤول، رودريجو، كوريا، فيتولو، وثنائى الهجوم: جريزمان وموراتا.

شاهد مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا