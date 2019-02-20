شاهد.. محمد هاني يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الداخلية

- 1/2
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تقدم الأهلي بالنتيجة أمام الداخلية، بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "بتروسبورت"ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز.
سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 20، بعد تبادل التمريرات مع عمرو السولية، ليغمزها هاني على يمين حارس الداخلية، ويعلن أول أهداف اللقاء.
شاهد الهدف..
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