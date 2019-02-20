أجيري يتواجد في ملعب مباراة الاهلي والداخلية

اجيري كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في مقصورة ستاد بترو سبورت لمتابعة مباراة الأهلي أمام الداخلية. الأهلي أمام الداخلية. وحرص أجيري على التواجد في مباراة اليوم لمتابعة اللقاء، وذلك لمتابعة اللاعبين قبل إعلان أسماء اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لمسعكر المنتخب المقبل. ويواجه الأهلي فريق الداخلية على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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