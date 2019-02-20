شاهد.. خالد الغندور يسخر من مدرب الزمالك

انتقد الإعلامي خالد الغندور، أداء كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بعد تعادل الفريق مساء اليوم مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الــ23 من الدوري الممتاز.
وكتب الغندور على حسابه بتويتر، "تعادل يتحملهجروس بالكامل و معلومة لقد تم تعديل قانون التغييرات لثلاث لاعبين بدل اثنين".
وكان كريستيان جروس استبدل لاعبين بصفوف فريقه أثناء اللاعب وهم عمر السعيد بديلًا
الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر بطولة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
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