إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والطلائع

جروس مدرب الزمالك

كتب: مصطفى الجويلي

تم إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

لعدم حضور الأجهزة الفنية لكل من الفريقين.

وكان قد انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش

بهدفين لكل من الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الجيش"بالسويس في الأسبوع ال23 من الدوري الممتاز.

وبات رصيد الأبيض 52 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي الثالث ، وللأهلي مباراتين مؤجلتين، بينما رفع طلائع الجيش رصيده الى 25 نقطة في المركز العاشر.