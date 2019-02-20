إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والطلائع

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جروس مدرب الزمالككتب: مصطفى الجويلي
تم إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيشلعدم حضور الأجهزة الفنية لكل من الفريقين.
وكان قد انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيشبهدفين لكل من الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الجيش"
وبات رصيد الأبيض 52 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي الثالث ، وللأهلي مباراتين مؤجلتين، بينما رفع طلائع الجيش رصيده الى 25 نقطة في المركز العاشر.
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