جماهير الزمالك تهاجم جروس عقب تعادل الفريق طلائع الجيش

جروس مدرب الزمالك

كتب: مصطفى الجويلي

هاجمت جماهير الزمالك ، مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس عقب تعادل المخيب أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من الفريقين على ملعب

"الجيش" بالسويس ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قريب من الفوز قبل تسجيل لاعب طلائع الجيش أحمد سمير

هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما أثار غضب الجماهير، والتفريط في الثلاث نقاط.

ورفع الزمالك رصيده 52 نقطة متصدرًا الجدول العام للدوري، في حين رفع طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.