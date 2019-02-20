انت الان تتابع عماد متعب.. رحلة ملك الـ+90 من الصدفة للمجد «2» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زي النهاردة من 36 سنة ولد عماد محمد عبد النبى إبراهيم «متعب».. الذي قادته الصدفة البحتة للانضمام إلى الأهلي وبدأ حياته مع كرة القدم بمركز شباب بلبيس

«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، تاريخه وأهدافه تتحدث عنه.. ووحده من علم كيف يلدغ منافسيه فى الوقت المناسب.. إلى فارس اللحظات الأخيرة شكرا على الذكريات.. شكرا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية، وبدأ حياته مع كرة القدم بمركز شباب بلبيس الرياضى حتى سن 12 عامًا ثم انضم لناشئى النادى الأهلى فى سن 13.

رغم تألق عماد متعب مع المنتخب الوطنى فى عام 2006، فإنه لم يكن كما كان متوقعًا فى الدورى، فهداف الموسم السابق لم يستطع إحراز أكثر من 5 أهداف فقط فى 1599 دقيقة لعبها مع الأهلى، كما أحرز 5 أهداف فى 741 دقيقة لعبها فى دورى أبطال إفريقيا، التى حصل عليها الأهلى للموسم الثانى على التوالى، كما أحرز 4 أهداف

رغم تألق عماد متعب مع المنتخب الوطنى فى عام 2006، فإنه لم يكن كما كان متوقعًا فى الدورى، فهداف الموسم السابق لم يستطع إحراز أكثر من 5 أهداف فقط فى 1599 دقيقة لعبها مع الأهلى، كما أحرز 5 أهداف فى 741 دقيقة لعبها فى دورى أبطال إفريقيا، التى حصل عليها الأهلى للموسم الثانى على التوالى، كما أحرز 4 أهداف فى 180 دقيقة لعبها فى كأس مصر، من بينها هدف فى شباك الزمالك فى النهائى، الذى حصل عليه المارد الأحمر.

كما شارك عماد متعب مع الأهلى فى تحقيق الإنجاز التاريخى فى الحصول على المركز الثالث بكأس العالم للأندية، لكن لم يحرز أى أهداف خلال 203 دقائق لعبها مع الفريق، ليصل عدد أهداف متعب فى موسم 2005-2006، إلى 17 هدفًا، فى 3349 دقيقة، بمعدل هدف كل 197 دقيقة لعبها مع الأهلى والمنتخب الوطنى.

وفى موسم 2006-2007، كان من الواضح على المهاجم العنيد التحدى من بداية الموسم، وبالفعل فى أول أسبوع للأهلى فى الدورى نجح متعب فى إحراز هدف فى مباراة طنطا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر 2-صفر، ومن الواضح أن إحراز متعب هدفا فى أولى جولات الدورى لم يأتِ من فراغ، لأن متعب أحرز خلاله 16 هدفًا، ويعتبر ذلك أعلى عدد أهداف لمتعب خلال بطولة الدورى فى موسم واحد، ورغم ذلك لم يحقق لقب الهداف، حيث فصله عن اللقب هدف واحد عن زميله فى الفريق الوحش الأنجولى أمادو فلافيو.

وفى ذلك الموسم نال متعب مع القلعة الحمراء، الدورى كما أحرز لقب كأس مصر، وأحرز خلال البطولة هدفا رائعا فى 120 دقيقة لعبها ضد نادى الزمالك فى نهائى البطولة، كما فاز بكأس السوبر المصرى بعد الفوز على النادى الإسماعيلى بضربات الترجيح فى المباراة التى شارك فيها اللاعب لمدة 25 دقيقة فقط لم يحرز خلالها أى أهداف، وأنهى اللاعب هذا الموسم بإحراز 17 هدفًا فى 3082 دقيقة لعبها مع الأهلى والمنتخب فى تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لغانا 2008 بمعدل تهديف وصل إلى هدف كل 181 دقيقة تقريبًا.

فى 2008، بدأ متعب الموسم بتحد كبير لأنه أصبح لا يُقبل منه إلا التألق وإحراز الأهداف، بعدما بدأت تعول عليه الجماهير الكثير سواء مع الأهلى أو المنتخب الوطنى، وكان أول التحديات كأس الأمم الإفريقية 2008 فى غانا، ورغم مشاركته فى جميع المباريات خلال البطولة إلا أنه لم يحرز أى أهداف خلال 475 دقيقة لعبها، لكنه توج مع المنتخب باللقب.

ولم يختلف حظ المهاجم القناص كثيرًا باقى الموسم عن حظه فى بطولة كأس الأمم، فأحرز 5 أهداف فى 1272 دقيقة لعبها مع الأهلى فى الدورى الذى توج بلقبه المارد الأحمر، كما أحرز هدفين أيضا فى دورى الأبطال الإفريقى الذى نال لقبه النادى الأهلى كما أحرز 3 أهداف مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، ليختتم اللاعب الموسم بإحراز 10 أهداف فى 2356 دقيقة، لعبها مع الأهلى والمنتخب بمعدل تهديفى وصل لهدف كل 235 دقيقة تقريبًا، وهو أقل معدل تهدفى للاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول.

بدأ عماد متعب موسم 2009 ومن الواضح أن اللاعب يحتاج إلى تحدٍ قوى ليعود إلى الطريق الصحيح بعد موسم هو الأسوأ للاعب منذ تصعيده للفريق الأول فى 2003، فجاء عرض الإعارة من اتحاد جدة لمدة موسم فرصة للاعب لتجدد الطموحات، وبالفعل انتقل متعب إلى الدورى السعودى، وعلى طريقته المفضلة أحراز هدفا فى أول مباراة فى الدورى واحتاج اللاعب إلى 25 دقيقة فقط ليعرف طريق الأهداف فى الدورى السعودى، ويعلن عن وصول المهاجم القناص إلى السعودية خلال مبارة الاتحاد أمام الرائد والتى انتهت 5-1 لصالح العميد، ثم عاد فى الجولة الثانية ليحرز هدفين من بينهما هدفه العالمى من ضربة خلفية مزدوجة.

متعب قدم بداية ولا أروع ولا أجمل مع اتحاد جدة، علاوة على أنه اعتلى قمة هدافى الدورى السعودى إلى أن حدث ما ليس فى الحسبان، حيث تعرض فى أبريل 2009، للإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة، ومن ثم ينتهى موسم اللاعب المتميز مع فريق اتحاد جدة، ولكن يرفض عام 2009 أن يُصنف كعام سيئ لعماد متعب فيعود من الإصابة عودة لا تصدق فى نوفمبر 2009، وبهدف فى منتخب الجزائر فى استاد القاهرة يستعيد به المنتخب الوطنى الأمل فى الصعود لكأس العالم 2010.

وأنهى عماد متعب موسم 2008/2009 بإحراز 13 هدفًا مع اتحاد جدة، وهدف وحيد مع المنتخب الوطنى فى 2043 دقيقة، لعبها فى هذا الموسم بمعدل تهديفى وصل إلى هدف كل 146 دقيقة، وهو معدل جيد جدا لمتعب ومن المؤكد أنه كان سيصبح موسما تاريخيًا لولا الإصابة اللعينة.