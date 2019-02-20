الان تتابع الفتح يهزم الأهلي في الوقت القاتل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق الأهلي من نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل الفتح مبكراً عن طريق محمد المجحد بالدقيقة السابعة ،ثم أدرك مهند عسيري هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 73 ، وفي الدقيقة 90 يسجل المجحد هدف التقدم والفوز للفتح، رافعاً رصيد فريقه إلى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، وتجمد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الرابع.

ويحل الفتح في الجولة المقبلة ضيفا على أحد في الـ 28 من الشهر الحالي ، فيما يلعب الأهلي مع الاتحاد في الأول من شهر مارس .