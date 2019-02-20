شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 23 من مباريات الدوري الممتاز المصري. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول. خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – جيرالدو – ناصر ماهر – حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على دكة البدلاء: شريف إكرامي- مروان محسن- أحمد الشيخ- حمدى فتحي- أحمد حمودي- كريم نيدفيد- ياسر ابراهيم.

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