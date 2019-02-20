شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: توفيق لاعبي المقاولون واجتهادهم حسم المواجهة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، سعادته بعد الفوز على سموحة، عصر اليوم الأربعاء.

وفاز المقاولون العرب على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس، خلال لقاء ببرنامج «ملعب أون» المُذاع عبر قناة «أون سبورت»: «الحمد لله على الفوز، أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة، الذين اجتهدوا كثيرًا».

وتابع: «مكسب اليوم هو الثاني على التوالي وانفردنا بالمركز الرابع.. المباراة كانت صعبة خاصة أن سموحة كان لديه دوافع للفوز».

وأوضح: «لم نستطع أن نستغل بعض الفرص، ولكن توفيق اللاعبين واجتهادهم حسم المباراة، ولدينا مواجهة مقبلة قوية أمام بيراميدز».

واختتم: «هارد لك لنادي سموحة الكبير، هو يمر بظروف صعبة وأتمنى له التوفيق».