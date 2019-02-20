برشلونة يتقدم بشكوى للاتحاد الأوروبي ضد ليون

قام نادي برشلونة الاسباني بالاعلان أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد ليون بسبب منح تذاكر لبعض مشجعي البلوجرانا المتعصبين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "بارك أولمبيك ليون" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة أبلغ ليون بوجود 20 مشجعًا متعصبًا وصلوا إلى المدينة بطرقهم الخاصة، مطالبًا النادي الفرنسي بعدم دخولهم الملعب، لكنهم حصلوا على تذاكر وحضروا اللقاء.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة قرر تقديم شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضد ليون بسبب ما حدث.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، علمًا بأنها شهدت أحداث شغب بين الجماهير، تسبب فيها هؤلاء المشجعين.